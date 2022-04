Niurka le dice envidiosa a Paulina Rubio por ignorar a Alejandra Guzmán

Recientemente se viralizó un video de ‘Perrísimas Tour’, gira que realizan la Guzmán y la chica Dorada, pero en él se veían distantes en el escenario; fue entonces que Niurka le dice envidiosa a Paulina Rubio.

Y es que en el video se puede ver que en varias ocasiones a Alejandra Guzmán intenta hacer contacto con Rubio, pero su esfuerzo resulta en vano; esto generó la molestia de Niurka quién también salió a dar declaraciones al respecto y defender a su amiga.

Niurka le dice envidiosa a Paulina Rubio

La vedette dijo que Guzman quería dar un espectáculo a sus fans.

Niurka le dice envidiosa a Paulina Rubio, la vedette cubana dijo que Alejandra Guzmán es una artista muy completa y que su intención era dar un espectáculo a todos sus fans.

“¿Sabes qué opino? Que el artista verdadero, con talento verdadero, comparte el escenario con humildad, y como Alejandra Guzmán es una gran artista, ella comparte el escenario y fue su intención; Ale canta, Ale interpreta, Ale es una reina y respeta a su público”, Niurka.

Y es que pese a que todo fue elogios hacia Alejandra, Niurka llamó majadera a Rubio afirmando que ella no canta y no supo complacer a su público aquella noche.

“Paulina no canta tanto y no es tan talentosa. Lo mismo quiso hacerle a Thalía hace años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacen colaboración con ella? Seguro los boletos se están cancelando y todo porque el público vio eso y no le gustó y dicen: ‘A la v*rg*, se acabó la colaboración’ (...) Ella ha sido una majade** con todo el mundo” mencionó.

Niurka arremete contra la Chica Dorada

Niurka Marcos le dice bobita a Paulina Rubio.

La crítica no terminó ahí y dijo que ella no hubiera aceptado pasar ese vergonzoso momento y hubiera reaccionado de manera diferente evidenciando la pésima actitud de Rubio.

“Yo le digo al público: ‘Miren a esta chiquita bobita, que no canta, que me está haciendo el feo. Estoy aquí por la disquera, porque tengo que cumplir con un contrato, pero lo que tengo que aguantarle a esta", finalizó, luego que Niurka le dice envidiosa a Paulina Rubio.

