Niurka le declara la GUERRA a William Levy y revela la historia más oscura del actor

Desde el años pasado se ha desatado una tremenda guerra mediática entre los cubanos William Levy y Niurka Marcos, quienes han dado mucho de que hablar, pues algunos comentarios que salieron de la boca del actor enfurecieron a la vedette.

Los comentarios de William Levy iban dirigidos para el ex esposo de Niurka, nos referimos al productor Juan Osorio, quien lo tachó de patético e ignorante.

El actor cubano publicó en sus redes sociales y envió a la prensa un comunicado, luego de que Juan Osorio manifestara su descontento con el Levy debido a que, supuestamente se negaba a trabajar en una telenovela en México:

“Estoy seguro de que pensó que decir cosas negativas sobre mí llamaría más la atención. Pero tristemente, sus esfuerzos por atacar mi persona solo sirven para revelar su propia naturaleza patética e ignorante”.

Pero no solo eso, ya que William Levy no se detuvo ahí, pues a pesar de que Osorio es uno de los productores más exitosos de Televisa, despotricó contra él al mencionarlo como ‘productor de bajo grado’.

LA REACCIÓN DE NIURKA

Estas fuertes declaraciones llegaron hasta oídos de Niurka, quien enfurecida por los ataques hacia su ex esposo, sacó las garras en contra del actor y no se abstuvo al revelar el oscuro pasado del actor cubano.

La vedette puntualizó que antes de obtener fama en México, William Levy era un pobre desnudista en Cuba, que aprovechó la oportunidad de tener un amorío con la productora Carla Estrada para que lo sacara de su país:

“Tuviste un romance con Carla Estrada y ella te llevó a Televisa. Eso es escándalo papá”.

Sin pelos en la lengua, Niurka Marcos afirmó que Levy tuvo su primera oportunidad de tener un papel protagónico en una telenovela gracias a que mantenía relaciones íntimas con la productora Carla Estrada, y que cuando a ésta le preguntaron por el cubano, expresó que ‘no le hacía falta tener talento pues estaba muy guapo y que además aprovechara porque se lo estaba cog%&do’.

CARLA ESTRADA DIO SU VERSIÓN DE LA HISTORIA

La productora Carla Estradano se quedo callada al enterarse de las declaraciones de Niurka y aprovechó a dar su versión de la historia durante una entrevista.

“Me duele, me da tristeza que una mujer que realmente no creo que tenga ninguna autoridad moral ni somos grandes amigas ni conoce realmente mi trayectoria ni mi persona como para que se exprese así de mí, pero bueno finalmente cada quien. Me da mucha tristeza, es una mujer que yo respeto y definitivamente no creo que tenga motivos para hablar así de mí”.

Sobre el actor cubano y los comentarios que hizo el productor Juan Osorio, la Carla Estrada dijo:

“William es una bellísima persona que cuando le hemos ofrecido buenos proyectos él ha estado dispuesto y feliz de la vida trabajando con nosotros. Le encanta México, los tacos y las mexicanas”.

