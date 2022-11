Niurka le aconseja a Shakira que se consiga a otra "anaconda" y olvide a Piqué

La separación de Shakira y Piqué no ha pasado desapercibida para nadie, pues desde que esta se dio en junio pasado los medios de comunicación y los fans han estado al tanto de todo lo que acontece entre la cantante colombiana y el futbolista español.

Y aunque mucho se ha dicho durante todo este tiempo, los famosos mexicanos no han querido quedarse callados, y ahora es la cantante y actriz Niurka quien ha mandado algunos consejitos a Shakira.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, estas declaraciones de la cubana se dan después de que se diera a conocer el retiro del futbolista español Gerard Piqué y en medio de la polémica relación que lleva con la estudiante de 23 años Clara Chía Marti.

Niurka le pide a Shakira que se consiga a otro

Niurka Marcos fue abordada por los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde le preguntaron sobre la polémica entre Shakira y Piqué, por lo que la cubana no dudó en darle un consejo.

"¿Qué le voy a decir a Shakira? Que se busque otra anaconda, otro hombre. Ya me conocen todos mis bebenius, que se busque otro. Que un clavo, saca a otro clavo".

La polémica “mujer escándalo” reveló que la han comparado con Shakira tras su ruptura con Juan Vidal, por lo que le pidieron que le dedique la canción Monotonía de la colombiana.

"Me pusieron la canción de Shakira "Monotonía". Me la pusieron mis bebenius, en uno de esos videos bonitos que están haciendo y lo que hago es subirlos porque, obviamente, ellos me están apoyando. Mis bebenius son como esas hormigas bravas, no se les va una"

La vedette afirmó que si ella la hubiera escrito la hubiera titulado En Pausa, pues cada vez que Juan Vidal hacía un berrinche ponía en pausa la relación y se alejaba.

¿Qué edad tiene Niurka?

Niurka Marcos tiene 54 años de edad

Niurka Marcos Calle es una vedette, cantante, bailarina y actriz cubana nacida en La Habana un 25 de noviembre de 1967 por lo que actualmente tiene 54 años de edad y es reconocida por su faceta en producciones como Aventurera, Sortilegio y otras telenovelas de Televisa.

