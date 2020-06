Niurka impacta con radical cambio de imagen ¡parece otra!

Niurka logró causar un gran alboroto entre sus seguidores de Instagram y varios internautas al presumir un radical cambio de imagen, donde la vedette mostró un cabello oscuro, lacio y con un corte a la altura de las mandíbulas.

Recordemos que Niurka es conocida como una de las artistas más polémicas del mundo de los espectáculos, y a quien hemos visto protagonizar un gran número de escándalos a lo largo de su carrera artística.

No queda duda que la controversial vida de esta vedette cubana también la ha ayudado a lograr una gran popularidad en redes sociales, donde al menos en su cuenta de Instagram podemos ver que supera los 1.1 millones de seguidores.

Niurka impacta con radical cambio de imagen

Y fue justamente a través de su cuenta de Instagram donde Niurka sorprendió con su radical cambio de imagen, el cual se realizó desde casa con la ayuda de un profesional. Incluso la vedette mostró que sus hijos también realizaron cambios en su look.

Cabe mencionar que la vedette cubana siempre se ha distinguido por tener una cabellera larga, abultada y con espectaculares rizos, por lo que verla con un cabello totalmente diferente ha causado todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

¡De rubia a morena!

Asimismo Niurka presumió su cambio de look durante una de las emisiones del Programa Hoy de Televisa, donde la vedette explicó que realizó este cambio a causa de que su cabello ya se encontraba sumamente dañado por todos los procesos químicos.

Te puede interesar Niurka se encueró frente a José Eduardo Derbez, mira cómo reaccionó

Por esta razón la vedette quiso lucir un estilo más natural que no perjudique tanto la salud de su cabellera. Y la verdad es que no podemos negar que este nuevo look le queda a la perfección, o al menos eso es lo que han opinado la mayoría de sus fanáticos.