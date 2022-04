Niurka habla de su próxima participación en “La Casa de los Famosos 2"

Niurka habla de su participación en "La Casa de los Famosos"

Por medio de sus redes sociales, Niurka reveló todo lo que será capaz de mostrar en la nueva temporada de “La Casa de los Famosos” y afirmó que será “totalmente transparente”.

“A Niurka esa que conoces, esa niurka irreverente, transparente, justa desinhibida, pero que tiene allá donde tú todavía no lo notas algo de pudor” se lee en su publicación.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer recientemente que Niurka, fue la primera integrante confirmada de La Casa de los Famosos 2 y hasta el momento ha sido la única.

La Casa de los Famosos temporada 2

La presencia de la actriz Niurka en la nueva temporada de “La Casa de los Famosos” ha generado mucha expectativa, pues la bailarina se ha caracterizado por ser muy extrovertida y polémica en sus comentarios.

Ante el anunció de su participación, diversos usuarios han afirmado que la actriz le pondrá mucho drama al reality show.

Como era de esperarse su publicación ha generado cientos de comentarios de apoyo, de parte de sus seguidores:

“Voy a verlo por ti”, “que hermosa”, “que ganes, no caigas en provocaciones”, “marca tus reglas”, “mucho éxito”, se puede leer.

Niurka sale en defensa de Emilio Osorio

Niurka sale en defensa de su hijo, por la serie de Vicente Fernández

Ante los múltiples ataques que ha enfrentado su hijo, el actor Emilio Osorio, durante la serie de Vicente Fernández producida por Televisa, Niurka no se queda callada y sale en su defensa:

“Las críticas negativas y que no son constructivas, que no aportan nada y que son críticas desfasadas y ofensivas, molestas. Lo único que detonan es el termostato de su éxito. Yo mientras más me envidian y entre más me tratan de jod*r, más me elevan, más me catapultan”.

Hasta el momento Niurka ha sido la única confirmada en la nueva temporada de “La Casa de los Famosos” sin embargo ya se han filtrado el nombre de otros participantes.

