Niurka genera polémica por declarar que los gays 'quieren' con su hijo.

De manera reciente se pudo a la cubana Niurka Marcos a un evento que se realizó en la Expo Guadalajara, en donde dejó ver su escultural cuerpo en un diminuto vestido de encaje blanco, pero eso no fue lo relevante, sino que de nueva cuenta la artista de 51 años de edad se enfrascó en la polémica por declarar que los gays le han gritado suegra porque quieren con su hijo.

"Mamaniu es auténtica, honesta y llama las cosas por su nombre y se enoja como cualquier persona normal. Todos me dicen suegra, tanto niñas como gays. Todos quieren comerse a mi hijo: unos quieren que sea la pareja formal de Joaquín y otros dicen… 'me lo como yo"".

Niurka reveló que lo único que quiere para su hijo es que sea libre y honesto. En el evento donde estuvo firmando autógrafos por cerca de par de horas, la cubana Niurka Marcos habló de las críticas que recibe día con día.

Niurka declara ser una mujer polémica

“Como me ves estoy… perra y exitosa; mientras más me quieren manchar, como la guacamaya, más perra me veo y más exitosa. Que sigan las críticas porque gracias a ellas existe la mujer escándalo y más vulgar soy. Cuando se me acaban las vulgaridades me meto al diccionario de la lengua española que tiene más vulgaridades… si están en el diccionario por qué no lo voy a decir”, dijo la cubana.

Hablar de Niurka es sinónimo de escándalo y la propia artista nacida en Cuba lo sabe, tal es así que siempre que puede lo manifiesta ante los medios de comunicación.

"Soy una mujer de 51 años, pero soy muy bella. Que sigan las críticas, porque gracias a ellas existe la mujer escándalo. Mientras más me critican más vulgar soy y cuando se me acaban las vulgaridades me meto al diccionario de la lengua española que tiene más vulgaridades, porque para los ignorante, el diccionario explica lo que son… si están en el diccionario ¿por qué no las voy a decir?".

