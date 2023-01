Niurka explota y pone en su lugar a Frida Sofía: "¡Te quedas chiquita mamacita!"

Niurka Marcos demostró una vez más porque le llaman “La mujer escándalo” y responde sin tapujos a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, por llamarla “naqui”.

La cubana no se quedó callada y aseguró que las opiniones de la joven no son de importancia; lo cual desató una ola de comentarios a favor de la vedette.

Niurka le responde a Frida Sofía

Niurka responde a comentarios de Frida Sofìa sobre su pelea con Marifer Centeno.

Niurka Marcos demostró una vez más que no se quedará callada y siempre dirá lo que piensa, y con su característico estilo responde a las opiniones de Frida Sofía; quien la llamó “naqui”.

Todo este escándalo se retomó cuando, hace unos días, la cubana tuvo un enfrentamiento con la famosa grafóloga Maryfer Centeno durante el programa “La Saga”.

Ante lo sucedido, la hija de Alejandra Guzmán salió en defensa de la grafóloga llamando “naqui (naca), wannabe, bruji” a la vedette cubana.

Además dijo que le da miedo tenerla de frente, no por la pelea, sino porque escupe en lugar de gritar y le “da asquito”.

Como era de esperarse, cuando estas palabras llegaron a oídos de Niurka, no se quedó callada y respondió a su puro estilo durante una reciente conferencia de prensa en la Ciudad de México.

Aseguró que si alguna vez ella opinó sobre lo sucedido entre Alejandra Guzmán y su hija fue para demostrar su apoyo como mamá, no contra Frida.

Sin embargo, al ataque dijo que no tomaría en cuenta la opinión de una “persona disfuncional que no ha hecho nada importante de su vida”; por lo tanto no le daría importancia.

“¿Qué puedes decir niñita est#$&/? Nada de lo que tú digas pequeña tontita, desafortunada, puede superar todo lo que ya a mí me han dicho”, expresó ante las cámaras.

Antes de finalizar aseguró que ya no responderá más a las declaraciones que la joven haga sobre su persona.

“¡Te quedas chiquita mamacita!, mis guerras son con monstruos verdaderos. Tú no eres más que el pe%& de un perro con flojera en el estómago, o sea uno de mis pitbull”, sentenció.

¿Por qué Frida Sofía y Niurka se pelean?

Frida Sofìa y Niurka Marcos.

Como mencionamos anteriormente, el pleito entre Niurka y Frida Sofía no es nuevo ni se detonó por la pelea con Marifer Centeno; por lo contrario, en varias las ocasiones se han dicho de todo ante los medios de comunicación y redes sociales.

La ex habitante de “La Casa de los Famosos” confesó que estaba de acuerdo en que Alejandra Guzmán desheredara a su hija, pues la ha desprestigiado tanto a ella como al apellido.

“Ella puede hacer con su dinero lo que le dé la gana. Aparte de que la señora ya es adulta y ya puede trabajar y resolver su vida“, dijo sobre Frida Sofía, lo cual causó la respuesta de la joven.

