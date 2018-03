La cubana se puso a discutir con un galán de telenovelas sobre la cirugías estéticas.

Durante el programa de televisión “Un Nuevo día” de Telemundo, la cubana más polémica del espectáculo, Niurka Marcos, explotó cuando le dijeron que tiene la cara operada.

Fue Mauricio Mejía, quien entró en debate con la vedette cubana sobre el tema del riesgo que actualmente y siempre han representado las cirugías plásticas en las personas, con lo que el actor de telenovelas y la cubana terminaron peleando.

La discusión comenzó cuando Mauricio confesó que recurrió al bisturí para tener un abdomen más atlético y marcado, a lo que que Niurka criticó y le recomendó se metiera mejor al gimnasio y que no se hiciera nada por su salud.

Niurka explota cuando le dijeron que tiene la cara operada

Por supuesto que los comentarios que salieron de boca de Niurka Marcaso, no fueron para nada del agrado de Mauricio Mejía, quien le dijo que mejor ella hubiera predicado con el ejemplo y que no se hubiera operado el rostro, por lo que esto enojó a la vedette y le dijo

“Calla a esa cacatúa. A los 50 años no me he hecho nada, absolutamente nada en mi cara, pero cómo ves que te voy a presumir el abdomen. Mira mi pancita limpiecita, impecable a los 50 años. Yo no tengo nada que ocultarle a mis seguidores. Yo a mi edad ya tendría permiso de la vida para hacerme lo que me dé la gana, pero yo de 50, te digo a ti de 35, ¿qué vas a hacer a los 50 si ya estás todo recortado?”, se preguntó la caribeña.

Al mismo tiempo reconoció que sí se ha hecho ciertas cosas en el rostro, pero jamás con la ayuda del bisturí.

“No me tienes que tratar de ofender para defenderte tú, porque yo le digo a mi audiencia todo lo que me hago. Lo que me hago en mi carita es plasma, radiofrecuencia, pero todavía no me he hecho alguna estiradera”, concluyó la ex esposa de Juan Osorio.

Esto se da pocos días después, de que la cubana hiciera fuertes declaraciones en contra de la productora del programa Hoy, Magda Rodríguez, cuando estuvo en la sección "Al desnudo" del programa matutino Venga la Alegría.

Con fuertes declaraciones en contra de Magda Rodriguez, Niurka Marcos reveló que la ahora productora les cerró las puertas a su hija.

"Le dije, escucha bien lo que te voy a decir, Magda Rodriguez el que la hace la paga perra"

Y luego contó que la corrieron de su trabajo por cinco años.

Para finalizar ella aceptó que respeta como productora a Niurka Marcos, pero se metió con Ángel que era su hija y que en su momento fue su productora y lo hizo para darle en "madre" a Laura Bozo

Niurka Marcos defendió a su hija de Magda Rodríguez