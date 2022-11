Niurka entiende el por qué las advertencias de Cynthia Klitbo sobre Juan Vidal

La “mujer escándalo”, Niurka, nuevamente reconoce su error en vivo tras no solo no haberle creído a Cynthia Klitbo, también de haberla agredido cuando la actriz solo quería advertirle sobre la personalidad de Juan Vidal.

Ahora, la vedette cubana no solo se disculpó con la también actriz de telenovelas, también le agradeció por tratar de evitarle el dolor que le ocasionó el ex novio de ambas en un en vivo en el programa “Sale el Sol”.

Sin embargo, no se arrepiente de haber vivido ese ardiente romance con el ex participante de “La Casa de los Famosos 2”, pues se enamoró en verdad. Asimismo, asegura que ella se puso en contra de Cynthia por las formas en las que ella denunciaba a Vidal.

Estas fueron las palabras de Niurka para Cynthia Klitbo

Aunque Niurka ya había hablado sobre ello en “Ventaneando”, ahora vuelve a tocar el tema en el programa “Sale el Sol”. Esto es lo que dijo:

“Pero yo tenía que vivir mi experiencia, yo tenía que conocerlo, tenía que ver que él tenía para mí, no lo que tuvo para ti, no le voy a dar la razón a Cynthia Klitbo porque su forma de hacer las cosas no me gustó, hubiera preferido que me llamara para que fuera privado” dijo Niurka.

Ella afirma que si Cynthia Klitbo le hubiera dicho en privado que quería acusar mediáticamente a Juan Vidal ella habría optado por no involucrarse en su lucha contra su ex pareja.

¿Cuál es la edad de Niurka Marcos?

Edad de Niurka Marcos.

La famosa Niurka Marcos actualmente tiene 54 años, quien no quiso participar en el reality "Rica, famosa, latina", mientras que Juan Vidal tiene 45 años. Ellos comenzaron su noviazgo en “La Casa de los Famosos 2”, justo cuándo él acababa de terminar con Cynthia Klitbo.

