Niurka enseña en Tik Tok sus nenas y su retaguardia, en outfit deportivo

Niurka es una de las famosas de origen cubano que más ha triunfado en México, pues esta vedette es toda una personalidad en el mundo del espectáculo, pues su irreverencia y su manera tan directa de decir las cosas han causado sensación entre el público de todas las edades.

Si bien, el paso del tiempo no ha sido ajeno a esta famosa, a sus 52 años la ex pareja de Juan Osorio no deja de ser un cuerazo, y ahora lo presume a través de Tik Tok, donde se suma a los retos virales.

Tal es el caso de un reciente video publicado este 20 de julio, en donde la famosa se toca y enseña sin pudor sus partes íntimas, respetando la censura, pero igual causando que sus fans se deleiten con su cuerpazo.

Sin embargo, el plot twist de la historia, es que después de mostrar el cuerazo de mujer que es, también aprovecha para mostrar su papada, pues así lo marca la canción que está recreando en la plataforma.

La niurka ganando como siempre pic.twitter.com/WF2B20m3IY — Paola A. Parra (@aleparra2095) July 21, 2020

Niurka presume de gran confianza con sus hijas

No solo la gran Vedette está en Tik Tok, sino sus hijas también, y recientemente crearon un Tag para que su madre confesara algunas creencias sobre ellas, específicamente reveló que sabe que sus hijas han tenido relaciones sexuales, y que hasta se han besado con mujeres, y no es algo que le afecte, pues hay gran confianza entre ellas, y es que siendo tan abierta, no hay nada que le asuste a esta cubana.

Por cierto, Niurka es todo un icono en el mundo del espectáculo, pero hace unos días quiso recordar a otra gran figura en latinoamérica, y se puso en la piel de Walter Mercado, caracterizándose como él y hasta recordando sus frases más icónicas, después de que se estrenará el documental Mucho Mucho Amor.