Niurka emite mensaje en Instagram tras detención de su hija por consumir drogas.

La cubana Niurka se ha destacado a lo largo de su carrera artística por estar siempre en el ojo del huracán, por su forma de ser tan directa que para muchos es polémica; ahora su hija Romina Marcos se encuentra en una situación delicada tras ser detenida junto a un amigo por ‘supuestamente fumar marihuana’ en vía pública.

Niurka apoya a su hija tras ser detenida por las autoridades.

La bailarina de 51 años de edad acudió a la delegación para buscar a su hija Romina, quien tras recibir una sanción administrativa fue puesta en libertad de manera inmediata.

La cubana actriz y cantante Niurka Marcos explicó que su hija no había incurrido en ningún delito y que no fumaron marihuana en la calle, incluso enseñó a los medios de comunicación presentes la pipa que su hija traía en la mochila y lamentó que las autoridades violaran la privacidad de Romina y su amigo; ya que no habían cometido ningún delito.

"Nosotros estuvimos tranquilos porque no habíamos hecho nada malo. En ningún momento nos trataron mal", detalló. Para Niurka, lo importante es que los millennials conozcan la normatividad sobre el consumo de la marihuana.

La cantante cubana dijo que los jóvenes deben estar más informados para saber lo que pueden y no hacer en caso de verse en una situación similar a la que vivió Romina Marcos.

"Que sepan hasta dónde está autorizado y hasta dónde es penado, que se pueden negar a subirse a una unidad", expresó Niurka Marcos.

Tanto Niurka como su hija Romina compartieron un mensaje detallando lo ocurrido para que la gente sepa lo que realmente sucedió con la situación mencionada.

“Yo personalmente convoque a los medios de comunicación ellos tienen toda la información verídica”. Fueron las palabras de Niurka en su cuenta de Instagram.