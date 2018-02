Niurka dice que Ninel es una pésima Aventurera y ¡le responden!

La puesta en escena, Aventurera, cumple este año 20 años y los productores han decidido invitar a todas las guapas actrices que han interpretado a la famosa 'Elena Tejero'.

Esto para que tengan una participación especial. Sin embargo, hay un caso que posiblemente 'afecte' o tal vez no, al momento de unir a las actrices y bailarinas, Niurka y Ninel Conde.

Durante años, las dos celebridades han tenido roces; a veces aprovechan para echarse indirectas en diferentes entrevistas cuando los periodistas cuestionan su 'amistad'.

Recientemente, la ex vedette volvió ha recalcar que Ninel no es digna de interpretar a tal ícono, pues a su parecer, no canta ni baila.

Conde, tras recibir un homenaje en dicha obra, le preguntaron sobre el comentario de la cubana y aunque al principio no quería decir nada, contó que:

'Yo creo que cada una tiene lo suyo, y no por tirarle a alguien, vas a ser más o menos, yo creo que todas, ella es una gran bailarina y todas ¿no?, han hecho su esfuerzo y tienen el mérito de entrarle y decir 'sí acepto' porque no es cualquier cosa hacer esta obra. Es una gran obra, es una noche de mucha nostalgia de recordar esta época que yo viví y que fue de muchísimo aprendizaje', aseguró tranquila.

Con esto, Ninel dejó en claro que no le hiere en lo más mínimo el comentario de Marcos, pues prefiere concentrarse en su trabajo y no en lo que hacen los demás.

Por otra parte, la 'Bombón asesino' impactó en Instagram con un sensual escote.

En su leyenda envió apoyo a sus seguidores, tras el sismo que ocurrió el pasado viernes en México.

Además, puso: '¡Elijan ser felices' y envió buenas vibras para el fin de semana.

La imagen tiene poco más de 35 mil me gusta y cientos de comentarios elogíandola.