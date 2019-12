Niurka destrozó a su ex Bobby Larios ¡No tiene talento!

Niurka ya se perfila para ser la celebridad más polémica del siglo XXI pues prácticamente en cuestión de meses ha causado una gran cantidad de escándalos por confesiones de su vida personal o por pleitos con otras celebridades.

Recientemente enloqueció a todos sus fans y enfureció a sus haters cuando arremetió en contra de la actriz Geraldine Bazán por sus ataques contra Gabriel Soto, llegando al grado de recomendarle juguetes sexuales para que se relaje.

Ahora nuevamente vuelve a estar en el ojo del huracán después de que se le fue encima a una de sus parejas sentimentales, al cual dejó sin palabras con su explosiva respuesta, pues desmintió sus acusaciones con su estilo inigualable.

Puso en su lugar a Bobby Larios

Mientras en ocasiones anteriores ha confesado que tendría una aventura con su ex pareja, el productor mexicano Juan Osorio, otros no tienen tanta suerte, pues Bobby Larios, otro de sus ex galanes, no la está pasando tan bien.

Resulta que hace unos días Bobby Larios aseguró que fue exiliado de México por culpa de Juan Osorio, ya que como venganza le puso un veto en todas las televisoras, por lo que conseguir trabajo le era imposible,

Por supuesto las acusaciones llegaron a oídos de Niurka, quien mantiene una excelente relación con Juan Osorio y no dudó ni por un segundo sacar las garras para defenderlo.

“Lo que le cerró las puertas a Bobby Larios fue su falta de carisma y talento”.

Esta fue la declaración que Niurka dio al programa ‘Sale el sol’ en una entrevista, donde incluso puso como prueba su rotundo fracaso en Estados Unidos, donde tampoco logró conseguir trabajo por ningún lado.

Así mismo, lo destrozó con su última declaración: "Él tiene que buscar un pretexto para justificar que, pobrecito, por mucho que hicimos en nuestra relación para colocarlo y hacerle una carrera, a ningún empresario le interesó, ¿por qué? porque no tiene carisma, porque él no debería dedicarse a esto".

Por otra parte le aconsejó que abandone el mundo artístico, pues no es un artista, y si quiere prosperar, debería pensar en poner un negocio, ya que para el mundo del espectáculo no tiene lo necesario.

