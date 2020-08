Niurka de Vedette a empresaria, tiene su propia línea de cubrebocas

En esta pandemia todos han buscado la manera de mejorar su economía, pues es bien sabido que actualmente la situación económica no es la más favorable, y ahora fue Niurka quien no dejó pasar la oportunidad de convertirse en empresaria.

La cubana más popular en México decidió emprender, pero con una línea de cubrebocas a la que ha llamado Niurka x Happy, misma en la que plasma sus frases célebres adoradas por todo méxico.

“I'm sorry for everybody", "Chocaste con el muro de Berlín", "Te vi... pero te ignoré", "Tú no eres vedette!", "Te quisiste lucir!" y "¿Bailas?", son las frases de los cubrebocas.