Niurka da polémica opinión sobre el conflicto entre Pablo Montero y Juan Osorio.

Niurka Marcos no deja de dar de qué hablar desde su salida de “La Casa de los famosos 2” y, luego de ponerse al corriente de varias controversias que ocurrieron en el mundo de la farándula durante su ausencia, la cubana opinó sobre el problema que tiene Pablo Montero con Juan Osorio, por quedarle mal al productor en la grabación de “El último Rey: El hijo del pueblo”.

Durante una entrevista para Sale el Sol, fue donde la vedette compartió su punto de vista al respecto, luego de que le dieran a conocer la noticia sobre lo ocurrido en la última grabación de la serie sobre la vida de Vicente Fernández.

“Juan debe estar bien encabronado, mi amor, no pienso en Pablo Montero sino en Juan, ¿Se empedó (Pablo)?, ¿Agarró una peda magnánima? No, no sabe cómo le va a ir”, empezó a decir Niurka Marcos.

A lo mejor Juan perdona a Pablo, dice Niurka

Ante el inesperado evento, la ahora ex integrante del reality show de Telemundo ahondó en que tal vez, el productor se tocará un poco el corazón con El piquito de Oro, debido a que tienen una larga amistad.

“Bueno, de Pablito como somos los padrinos de él de cuando empezó… Pablo fue el que nos cantó mariachi en Garibaldi a Juan y a mí cuando me dijo si yo quería ser su novia. O sea, con 27 añitos… Y luego Juan me dio la buena noticia que Pablo era mi hermano en la telenovela ‘Nunca te olvidaré’”, dijo.

Respecto a los intensos roces que ha tenido recientemente Pablo Montero y Juan Osorio, la famosa Niurka Marcos trató de tener un panorama positivo al respecto y vio la posibilidad de que el par se contente próximamente. “A lo mejor Juan lo perdona porque le ha perdonado muchas”, sentenció.

¿Por qué se dio el conflicto entre Juan Osorio y Pablo Montero?

La Verdad Noticias recuerda que, la bioserie no autorizada bajo la producción de Osorio para Televisa Univision, no solo empezó con el pie izquierdo, sino también cerró de esa forma. La controversia que en todo momento giraba más en torno al elenco y la dinastía del Charro de Huentitán que sobre la misma trama, contó con una cereza en su pastel.

Resulta que hace unos días empezaron a surgir varios rumores donde se aseguraba que Pablo Montero habría faltado a la última grabación de la serie, causando una gran molestia en Juan Osorio, en Televisa y el equipo de actores y técnicos que conformaron la segunda temporada de la controversial adaptación de la pantalla chica.

