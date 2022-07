Niurka aseguró que usó a Juan Vidal y que vivió momentos hermosos con él

La salida de Niurka de La Casa de los Famosos causó diversas reacciones en redes sociales, pero lo que más llamó la atención fue el amorío que presumió en pantalla con Juan Vidal, pero ¿acaso fue una estrategia? En La Verdad Noticias te compartimos las revelaciones de la vedette cubana.

Y es que, la famosa fue cuestionada sobre lo que pensaba ante el escándalo que involucra al actor, pues recordamos que Cynthia Klitbo ventiló que Vidal le debe dinero y que además el tiempo que estuvieron viviendo juntos él sacó su lado agresivo y violento.

Ante los señalamientos, "la mujer escándalo" compartió su opinión y expresó que tomará sus precauciones y que no le prestará dinero a Juan para evitar un posible pleito, pero dejó en claro que quiere seguir disfrutando de la compañía del actor de 45 años de edad.

Niurka usó a Juan Vidal y le gustó

La vedette rompió el silencio sobre Juan Vidal

Durante aquella entrevista, la vedette dijo que la relación que surgió con Juan fue bonita y real, pues fue muy natural, aunque comentó que tuvieron algunos problemas dentro de la casa, pero también hubo reconciliación y expresó: "Tuvimos momentos muy tiernos, dulces e íntimos".

La vedette cubana comentó que fueron momentos hermosos cuando estuvo con Juan y confesó: "Me comí la anaconda, no puedo decir que él me usó, yo también lo usé". Dijo la actriz, de igual forma mencionó que han dicho horrores de ella por su participación en el reality show de Telemundo.

¿Quién es el nuevo novio de Niurka Marcos?

La vedette cubana ha tenido varios pretendientes

Los usuarios se han cuestionado qué pasará con el amorío que tuvo la vedette cubana Niurka con un habitante del reality show, pues la cubana por el momento solo ha comentado que disfrutó de aquellos momentos con el actor dentro de la casa.

