Niurka arremete contra Laura Bozzo para DEFENDER a Irina Baeva

La vedette cubana Niurka Marcos se le fue a la yugular a la conductora peruana Laura Bozzo, después de que esta última criticara fuertemente a la actriz de origen ruso, Irina Baeva. De acuerdo con Niurka, Laura Bozzo no tiene ningún derecho de ofender a otra mujer de esa manera por sus asuntos personales.

Recordemos que hace unos días, la peruana Laura Bozzo se dedicó a juzgar la vida privada de Irina Baeva; de acuerdo con la conductora de televisión, Baeva “denigraba a las mujeres” al mantener una relación con Gabriel Soto y presuntamente ser la tercera en discordia entre Soto y su ahora ex esposa, Geraldine Bazán.

Ante estas acusaciones, la actriz de 27 años, Irina Baeva afirmó que no haría caso a las palabras de Bozzo, puesto que es una persona que ni siquiera conoce. Sin embargo, las críticas de Laura no sólo molestaron a Irina, sino también a la actriz, cantante y bailarina, Niurka Marcos.

La cubana llamada “La mujer escándalo” defendió con todo a la actriz rusa, y expresó que Bozzo sólo la criticó por envidia, ya que de acuerdo con Niurka, la conductora “es fea con alevosía y ventaja”, y sólo mal habla de Irina por ser una mujer joven y bella.

“Laura Bozzo no puede decir lo mismo porque ¡está fea! Con alevosía y ventaja. ¡Pero qué fea es!", declaró Niurka a la prensa.

Niurka siempre es criticada

La vedette también conocida como “La Emperadora” expresó que ella también ha sido duramente criticada y juzgada por otras personas, justo como ahora muchos están haciendo con la vida de Irina Baeva por su relación con el actor Gabriel Soto.

“A mí me han señalado como todo, como vulgar, como mala mujer, como infiel, ingrata…”

“Y a mí cómo me vale porque no le tengo que dar explicaciones a nadie, porque nadie me da de comer ni a mí ni a mis hijos", afirmó la vedette cubana.

Por ello, Niurka Marcos de 50 años comentó que al criticar la vida de Irina, Laura Bozzo solo demostraba ser una persona envidiosa y que por su apariencia física, no deseaba ver feliz a la actriz rusa que tiene una belleza sobresaliente, de acuerdo con la cubana.