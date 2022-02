¿Niurka abrirá su cuenta de OnlyFans? afirma que Ninel Conde no es competencia

Niurka revela si abrirá su cuenta de OnlyFans

Niurka afirmó que no piensa abrir su cuenta de Only Fans y al ser comparada con Ninel Conde aseguró que ambas tienen estilos distintos y no son competencia, pues tienen “cerebros diferentes”.

En una entrevista con varios medios de comunicación la polémica vedette dijo que a diferencia de otras celebridades, no está en sus planes una cuenta Only Fans, además aprovechó la oportunidad para hablar de Ninel Conde y Giovanni Medina.

Niurka no abrirá cuenta de OnlyFans

Niurka habla de la cuenta de OnlyFans de Ninel Conde

La famosa Niurka es una de las celebridades con mejor cuerpo de la industria y constantemente a través de sus redes sociales presume su espectacular figura, por lo que ha sido cuestionada sobre si planea hacerle la competencia a Ninel Conde en OnlyFans, sin embargo reveló que no piensa abrir una cuenta.

“Ahí no hay competencia. Son estilos totalmente diferente, cerebros totalmente diferentes”

Con su característico sentido del humor, Niurka señaló que no abrirá su cuenta de OnlyFans ya que es muy versátil y todo lo que hace lo hace bien.

“Yo no lo haría porque soy muy versátil, cantó, bailó, actuó, cocinó y todo lo hago muy bien”

Niurka y Ninel

Niurka afirma que Giovanni Medina ha sido muy inteligente, pues esta ganando las batallas legales

Durante su entrevista Niurka fue cuestionada sobre el rumor que afirma que Giovanni Medina es uno de los suscriptores de Ninel Conde en su OnlyFans.

La vedette aseguró que Giovanni Medina ha sido muy inteligente y le ha ganado todas las batallas legales a Ninel Conde.

“Giovanni le está ganando todas las batallas a Ninel. La verdad es que si en el pasado lo puse en su lugar, ahora está haciendo muy bien su labor como papá”

Los reporteros también le mencionaron a Niurka sobre los rumores de Ninel Conde con el narcotráfico, a lo que la vedette contestó que aunque la cantante tuviera relaciones vinculadas, no significa que estuviera vendiendo drogas.

