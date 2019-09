Niurka Marcos se embarra esperma en la cara (VIDEO)

Niurka Marcos, es considerada como la celebridad más polémica de México, razón por la que se ha hecho famosa en nuestro país; pero seamos sinceros, esto no ha sido gracias a su talento, sino por su explosiva y controversial personalidad, pues descubrió que su fuente de dinero es a través del escándalo, y lo tiene muy en claro, pues ella misma ha expresado este hecho en diversas entrevistas.

La vedette cubana es una mujer sumamente ardiente, esto también lo ha dejado claro en sus redes sociales, donde se la pasa compartiendo fotografías y videos que han puesto a sudar a más de uno.

Hace unas semanas se dio a conocer el nuevo proyecto televisivo en el cual está involucrada la actriz, pues la desde el 02 de septiembre la podemos ver en la pantalla chica protagonizando la teleserie ‘Alma de Ángel’, junto a los actores Raúl Araiza y Julio Bracho, misma que es producida por su ex esposo Juan Osorio.

No nos cabe duda que Niurka es una mujer muy segura de sí misma y con una autoestima con la que pocas personas cuentan, pues ella misma presume su belleza natural y hace alarde de ella cada que tiene oportunidad.

Tal fue el caso de esta última ocasión durante el programa de Yordi Rosado, en una sección de confesiones, donde la cubana reveló su secreto para mantener una piel joven y libre de arrugas.

La mujer de 51 años de edad, confesó que para lucir espectacular todo el tiempo, se somete a un tratamiento donde se tiene que colocar una mascarilla con esperma, mismo que la ayuda a mantenerse divina.

Fue así como Niurka no dudó en mencionar:

“Pues te seré honesta, yo uso el esperma como mascarilla, o sea, suena asqueroso, pero no solo sirve para hacer hijos. Mira mi rostro lo bello que está, esto me da proteína y me inyecta juventud. Me lo aplico por las noches antes de dormir y ese es mi secreto de belleza”.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA

