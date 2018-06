Niurka Marcos revela sus motivos para no ver la serie de ‘Luis Miguel’

La estrella, Niurka Marcos durante una entrevista para el programa 'Ventaneando' comentó sus razones de no ver la serie de ‘Luis Miguel’, ya que considera que durante los romances que tuvo con varias mujeres, ella piensa que el cantante no les dio importancia y las tenía como objeto sexual, y de igual forma dijo que la serie del cantante ‘El sol’ es completamente falsa.

La actriz y cantante dijo que no le interesa ver la serie de Luis Miguel, recalco que tanto como la serie de Jenni Rivera, las personas menosprecian a las mujeres, que han pasado muchas humillaciones y realmente para la actriz no vale la pena ver la serie de Luis Miguel.

Niurka dijo que toda la serie de Luis Miguel es pura mercadotecnia, luego la actriz comentó que sí, hicieran una bioserie de ella, la actriz está segura que la censurarían, pero aplaude la de Silvia Pinal.

Hablo de los comentarios que tuvo su hija Romina, pues ella defiende a su hija, y no es que este imitando a su mamá, sino que su hija es así y comentó que sus hijos se criaron viendo a su mamá defenderse.

Anteriormente la actriz, Silvia Pinal confesó que recibía de parte de su ex marido Enrique Guzmán muchos maltratos por parte de él. Y es que la cubana comentó que hoy en día en el país agreden a las mujeres, dijo que tiene un respeto a la extraordinaria actriz Silvia Pinal y no hay nada que justifique lo que su ex esposo le hizo durante su matrimonio.

También se le cuestionó sobre los problemas legales que tiene la actriz Ninel Conde, pues no quiso dar algún comentario sobre la estrella y que no quería meterse en problemas.

Finalmente la actriz dijo que extraña TV Azteca, pues recordemos que ella ha participado como concursante en un programa de baile, de igual forma ha estado como jurado y haciendo fuertes declaraciones hacia los participantes.

Recientemente la actriz, sigue haciendo de las suyas en su canal de YouTube, compartiendo todos los secretos de su vida y llamando a todos sus fans 'bebenius'.