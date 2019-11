Niurka Marcos niega que Bobby Larios haya sido vetado de Televisa por Juan Osorio

La llegada de Bobby Larios a México ha dado de qué hablar en las redes sociales, pues el actor mexicano fue cuestionado sobre la decisión que tomó al irse del país, él asegura que una televisora lo veto y habló sobre Juan Osorio el ex de Niurka Marcos.

Recordamos que el actor y la cubana tuvieron un polémico romance luego de que ambos estuvieron participando en una telenovela de Televisa, este noviazgo fue criticado, sin embargo, la famosa se casó con él, aunque el matrimonio no le duró para siempre y decidieron finalizar su romance.

Niurka Marcos niega que Bobby Larios haya sido vetado de Televisa por Juan Osorio

Tras los años transcurridos ahora el actor se encuentra enfocada en otros proyectos, pues el actor reveló que se estableció en Miami y que decidió empezar una nueva vida a lado de su esposa. Durante la entrevista el ex de Niurka Marcos aseguró que sus intenciones de regresar a México son solamente para disfrutar de sus vacaciones y que su esposa conozca a su mamá y sobre todo lo que ella cocina.

Y es que los comentarios que realizó Bobby Larios sobre su salida de Televisa, el programa de "Ventaneando" mostró la entrevista que le hicieron la cubana con respecto a las declaraciones de su ex pareja sobre el padre de su hijo Emilio Osorio.

Niurka Marcos mencionó que la relación que hubo entre ella y Bobby Larios ha quedado en el pasado y sobre lo que mencionó sobre el productor de las telenovelas aseguró que su ex se encuentra apoyando la carrera de su hijo y que no se acuerda de quién es el actor.

"Creo que él debería preocuparse por dejar de hablar de Juan, Juan ni se acuerda de él, para Juan él no existe... Yo ya me salí de su vida hace mucho tiempo... El señor no forma parte de mi vida". Comentó la cubana.

