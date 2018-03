Niurka Marcos llama fracasado a Bobby Larios

Bobby y Niurka

La relación de Bobby Larios con la vedette cubana Niurka Marcos y la escandalosa separación de su esposo el productor mexicano Juan Osorio, hicieron que los medios de comunicación se dieran rienda suelta a chismes y especulaciones.

Niurka se separó de Juan Osorio en 2003 en medio de un sonado escándalo por haber iniciado una relación con Bobby Larios.

En 2018 se cumple más de una década del escandaloso divorcio de la vedette cubana afincada en México Niurka Marcos y su segundo marido por ‘enamorarse’ del actor mexicano Bobby Larios.

En recientes fechas la cubana Niruka, abrió un canal de YouTube ‘Mamá Niu’ que ha sido bien recibido por sus fanáticos o ‘bebé Nius’ como ella los llama, lo que capturo la atención de muchos es un video en el que respondió varias preguntas.

Durante el video a Niurka se le cuestionó sobre Bobby Larios, y la cubana lo describió como un ‘FRACASADO’.

“Es como una mascota, como algo que fue, que no es como si no hubiese sido, que quedo lejos de mi pasado…” “Un intento de matrimonio frustrado, amigo frustrado, un actor frustrado, un empresario frustrado…” “Es decir Bobby Larios ‘jashtash’ sinónimo de ‘Frustrado’”.

Niurka Marcos no tuvo ningún problema en describir a su exesposo como una persona frustrada y que no ha logrado nada en la vida.

En el mismo video también hablo sobre otro de sus ex esposos, Juan Osorio, por el contrario de Bobby Larios en este caso Niurka no hizo ninguna declaración agresiva o negativa contra el productor mexicano, pero si aclaro que no existe ni la más mínima posibilidad de reconciliación con Juan Osorio.

A varios años de ese escándalo a Bobby Larios todavía le queda la cosquillita de contar intimidades de lo que sucedió entre él y su exmujer a quien conoció en un set en de televisión mientras ella estaba casada con el productor mexicano Juan Osorio.

Niurka Marcos, la eterna rival de Ninel Conde se dio rienda suelta opinando sobre sus hombres del pasado.