Niurka Marcos le enseñó a Ninel Conde algunos secretos para lucir un cuerpo sexy

Niurka Marcos sigue dando de qué hablar y durante una entrevista para el programa "El Gordo y la Flaca" fue cuestionada sobre el supuesto pleito que hay entre ella y Ninel Conde, pues como recordamos en algunas ocasiones la cubana ha mencionado que el cuerpo de la "Bombón asesino" es de silicón.

La ex de Juan Osorio reveló que en una ocasión Ninel Conde le cuestionó sobre las rutinas de ejercicios que hace para tener un cuerpo espectacular, pues la famosa no dudo en enseñarla las rutinas que hace para lucir sus curvas.

"Ninel Conde nunca lo va a decir porque es mustia, ella me respeto a mí, porque si no me respeta la pongo en su lugar y ella lo sabe y en una ocasión me dijo: 'como le hace para tener cuerpazo'".

Niurka Marcos revela que le enseñó a Ninel Conde algunas rutinas de ejercicios

"Ella reconoce que mi cuerpo es de entrenar y el de ella es fabricado. Entonces yo me tiré en el piso y le enseñé varios ejercicios que yo hacía, porque yo soy una mujer llena de humildad y no tengo complejos".

Durante la entrevista a la famosa se le cuestionó sobre la polémica entre la supuesta boda de Yolanda Andrade y Verónica Castro, pues tanto la conductora como la actriz han realizado declaraciones sobre los rumores de un encuentro amoroso, ante esta situación la vedette expresó:

"Yolanda es mi amiga y yo la quiero mucho y a Verónica la admiro mucho y eso fue un romance que existió hace más de 20 años".

