Niurka Marcos fue MALTRATADA por Edith González ¡Así lo confesó!

Niurka Marcos es una de las mujeres más polémicas del espectáculo mexicano, ya que siempre está dando de qué hablar por algún enfrentamiento o riña con algún famoso y es que siempre la ha caracterizado su atrevido lenguaje la hora de expresarse.

Hay que recordar que tras terminar las grabaciones de la telenovela "Salomé", la cubana Niurka Marcos ya no quiso hacer ninguna telenovela con su entonces esposo el productor de Televisa: Juan Osorio.

Pero es hasta hace poco que en una reciente emisión del programa "La última y nos vamos" que conduce Yordi Rosado, la vedette cubana Niurka Marcos aseguró que la fallecida actriz Edith González.

Fue en ese programa que Niurka confesó que Edith González fue la responsable de que ella la pasará muy mal durante las grabaciones de la telenovela "Salomé", melodrama de Televisa que estuvo bajo la producción de su entonces esposo Juan Osorio.

Las fuertes confesiones de Niurka Marcos

Resulta que Niurka Marcos contó que cuando su esposo le ofreció su papel en "Salomé", le dijo que los altos mandos de Televisa estaban preocupados de que hubiera algún tipo de problema entre la cubana y Edith González, por lo que Niurka le respondió:

"Tranquilo, yo no hago competencia con nadie, así como me conoces, no tengo complejos de inferioridad".

Pero eso no fue todo, pues la actriz Cubana aseguró que "aunque yo me la pasaba pecho tierra y bajo perfil, aquella (Edith González) me tiraba pero con un fa sostenido, ella y el profesor (Sergio) Jiménez, los dos que en paz descansen, me traían jodida a mí y Juan, porque además decían horrores de aquel también".

Por otra parte Niurka manifestó en la entrevista con Yordi Rosado que por profesionalismo y por respeto a Juan Osorio, quien además de su esposo era el productor de la telenovela, aguantó como nunca lo había hecho.

“Aguanté vara una telenovela entera de año y dos tres meses y cuando terminó la novela dije, 'no hago más novelas con Juan”.

Cabe mencionar también que Niurka tambien declaró que a raíz de esta decisión de ya no trabajar con Juan Osorio, comenzaron los problemas en su matrimonio, al grado de que el productor de televisión boicoteó su carrera como actriz.