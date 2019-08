Niurka Marcos expone secretos de sus zonas ÍNTIMAS ¡Qué atrevida!

Niurka Marcos conocida en el medio de la farándula como "La mujer escándalo", ha alborotado nuevamente las redes sociales debido a sus comentarios muy atrevidos, pues la vedette cubana reveló en el programa "El Gordo y la Flaca" cómo rejuveneció sus zonas íntimas.

La también actriz comentó que se realizó una cirugía íntima y que se considera un ejemplo para las mujeres que no se lo han hecho y que desean hacerlo, la famosa con estás fuertes declaraciones sobre su vida privada causó revuelo en las redes sociales.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, y han opinado al respecto, pues algunos admirar las ocurrencias de la cubana mientras que otros la han criticado por su forma de ser ante las cámaras.

Niurka Marcos expone secretos de sus zonas ÍNTIMAS ¡Qué atrevida!

"No se puede negar es preciosa la señora, y todo un personaje, única y genuina", "Eso es normal hoy en día", "Niurka única y dice las cosas como son".

Mira las revelaciones de Niurka Marcos sobre su intimidad

Te puede interesar: Niurka Marcos confiesa que todavía hay "RECALENTADO" con Juan Osorio

Durante la entrevista la vedette comentó sobre la vida de Frida Sofía, pues ella mencionó que le ha enviado un mensaje a la joven cantante luego de haber confesado en el programa "Ventaneando" que decidió abortar tras haber tenido una relación tóxica con su ex novio.

"Yo le mande un mensaje a ella, no sé si lo leyó o no sé si ustedes lo vieron, y yo le dije es tu cuerpo, es tu templo, son tus decisiones, porque es tu vida, porque no somos quien para juzgar, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra y todos tenemos cola que nos pisen".

Niurka Marcos expone secretos de sus zonas ÍNTIMAS ¡Qué atrevida!

La cubana se mostró muy enojado por los comentarios que ha realizado su ex de Frida hacia ella, pues Marcos considera que un hombre no tiene porque hablar mal de una mujer, mucho menos de una ex pareja.

Dale click a la estrella de Google New y síguenos