Niurka Marcos estalla contra Marjorie de Sousa ¡Qué agresiva!

La famosa Niurka Marcos volvió a acaparar las miradas de los reflectores luego de haber realizado impactantes comentarios sobre el pleito entre Marjorie de Sousa y Julián Gil, pues la cubana no está de acuerdo en que la venezolana no le permita al actor convivir con su hijo Matías.

Cabe mencionar que la cuban es conocida en el medio de la farándula como "La mujer escándalo" debido a los fuertes comentarios que ha realizado sobre los famosos, y es que durante la entrevista a la bailarina no le importa decir groserías delante de las cámaras.

Te puede interesar: Niurka Marcos ¿Se quiere CASAR con Julián Gil y VENDER su boda? (FOTO)

Los usuarios al escuchar las opiniones de Niurka Marcos sobre Marjorie de Sousa, estuvieron de acuerdo con ella, pues la famosa ha logrado distanciar a su hijo de su papá y todo por la custodia legal que han afrontado desde que nació Matías.

Recordamos que el actor Julián Gil, durante una entrevista había declarado que no extraña a su hijo, pues no puede hacerlo porque no lo conoce, ante sus declaraciones, el famoso pudo acercarse a su pequeño, pero todo terminó empeorando la situación entre él y su ex pareja.

Mira los comentarios de Niurka Marcos sobre Marjorie de Sousa

Dale click a la estrella de Google New y síguenos

En la cuenta de Instagram del programa "El Gordo y la Flaca" dieron a conocer la entrevista que tuvieron con la actriz, sus declaraciones en contra de la venezolana han causado revuelo en las redes sociales, pues el pleito surgió debido a unas fotos que el actor se tomó junto a su hijo e incluso las compartió en su cuenta personal de Instagram.

"Con qué derecho le quitas a un hijo la oportunidad de disfrutar a su papá y a un papá la oportunidad de disfrutar a su hijo, pero que manera de ser mediocre".

Si quieres ver más contenido de Niurka Marcos ¡DALE CLIC AQUÍ!