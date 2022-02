Niurka Marcos envía consejo a Belinda sobre su millonario anillo de compromiso

La vedette le envió un especial consejo a la cantante.

La ruptura de Christian Nodal y Belinda continúa dando de qué hablar pese a que han pasado semanas, en especial el tema del costoso anillo de compromiso valuado en 3 millones de dólares, y quien en esta ocasión brindó su opinión fue Niurka Marcos.

Durante un encuentro reciente con los medios del espectáculo, la vedette se pronunció ante la separación de los Nodeli y envió un especial consejo a la ‘Princesa del Pop’ a quien recomendó no regresar la preciada joya.

Recordemos que no es la primera que una famosa le pide a Beli no regresar el anillo de compromiso a Nodal, pues como dimos a conocer en La Verdad Noticias, la misma Galilea Montijo le dijo a la intérprete de ‘Sapito’ que los anillos no se regresan.

Consejo de Niurka Marcos a Belinda

La vedette le envió un consejo a la cantante.

Tras ser cuestionada sobre la ruptura de los famosos, la actriz cubana le aconsejó a la intérprete que no devuelva el anillo, “mija, no le devuelvas nada, que él no te puede devolver las coji…, las besadas, las presumidas y las manose…”.

Asimismo, declaró que lo mejor sería que la cantante española vendiera la joya que le entregó el intérprete de ‘Botella tras botella’, pues señaló que con la cantidad de dinero que le daría podría comprar una casa.

“Fue un regalo, lo que se da no se queda, se chin…, yo dije: ‘qué bueno que le regaló un anillo de tres millones de dólares”, afirmó la vedette.

¿Cuántos años tiene Belinda en realidad?

La artista estrenó su nuevo sencillo Mentiras ‘Cabrón’

De acuerdo a la información difundida en internet, la actriz y cantante Belinda Peregrín Schüll nació el 15 de agosto de 1989, por lo que ahora tiene 32 años de edad. Recientemente la artista estrenó su nuevo sencillo Mentiras ‘Cabrón’. ¿Consideras que la cantante debe seguir el consejo de Niurka Marcos sobre el anillo de compromiso que le entregó Nodal? Déjanos tus comentarios.

