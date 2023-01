Niurka Marcos defiende a Shakira de quienes la llaman "ardida"

La cantante colombiana está siendo críticada por hablar de Piqué en su nueva canción.

Shakira se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales a causa del reciente lanzamiento de su colaboración con Bizarrap, la cual destaca por incluir varias indirectas hacia Gerard Piqué y su nueva novia. Este tema ha provocado que la cantante recibiera cientos de halagos por parte de sus fans pero también le ha costado duras críticas.

Dicha situación no ha pasado desapercibida para Niurka Marcos, quien en un reciente encuentro con la prensa salió en su defensa y aseguró que nadie debería juzgarla por expresar el dolor que siente a través de una canción, pues tiene todo el derecho de hacerlo.

La nueva canción de la colombiana está lleno de indirectas hacia su ex pareja.

“Cada quien que haga con su vida y con sus decisiones lo que quiera. La señora está en todo su derecho de expresar su dolor”, declaró ‘La Mujer Escándalo’, quien se alegra de que el público que la ha acompañado por tantos años sea muy empático con ella y su dolor.

Niurka asegura que Shakira no esta ardida

Al ser cuestionada sobre aquellos comentarios que tachan a Shakira de despechada por lanzarle indirectas a Piqué y Clara Chía en su nueva canción con Bizarrap, Niurka Marcos explicó muy a su manera las razones por las cuales cree y considera que ella no esta “ardida”.

Finalmente, la vedette cubana está convencida de que no habrá planes de una reconciliación entre la colombiana y el ex jugador del FC Barcelona: “No creo que ella quiera que esté cerca de sus hijos, yo no creo que ella quiera que él vuelva a ser su hombre”.

¿Qué pasó entre Shakira y Piqué?

Ambos intentan rehacer su vida dentro del escándalo que desató su ruptura amorosa.

Luego de terminar su romance de más de una década entre rumores de infidelidad, Shakira y Gerard Piqué han tenido que lidiar con el acoso constante e invasivo de la prensa mientras llegan a un acuerdo por la custodia de sus hijos y al mismo tiempo intentan rehacer sus vidas por separado.

