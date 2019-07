Niurka Marcos defiende a Kenia Os y estalla contra Kimberly Loaiza

La vedette cubana Niurka Marcos volvió a causar revuelo en las redes sociales y todo se debió a unos comentarios que Katia Vlogs escribió en Twitter en contra de Kenia Os para defender a la youtuber Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja conocidos en redes sociales como los Jukilop.

Cabe mencionar que los youtuber era buenos amigos, incluso hacían videos juntos, sin embargo, hubo problemas entre ellos, por lo que Os se distanció de los Jukilop, situación que ha causado revuelo en las redes sociales.

La joven Katia Vlogs ha escrito comentarios en contra de Os, y empezó a comparar los proyectos que ha realizado en la música, pues como sabemos Loaiza se estrenó hace unos meses como cantante al lanzar su primer tema "Enamorarme", está canción se volvió tendencia en YouTube.

En la cuenta personal de Vlogs, diversos usuarios han opinado con respecto a los mensajes que ha realizado en Twitter, aunque hubo un internauta que ha causado revuelo por sus comentarios, pues Marcos no dudo en ningún momento en defender a Kenia Os.

Te puede interesar: Niurka Marcos enloquece las redes tras recopilación de sus memes (VIDEO)

Tras los mensajes que envió Niurka Marcos en redes sociales al defender a Kenia Os y arremeter en contra de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, la vedette empezó a recibir mensajes de apoyo, los usuarios han mencionado que la vedette tiene razón.

Cabe mencionar que la mujer "Escándalo" empezó a realizar comentarios en contra de los Jukilop en sus historias de Instagram, criticando a los youtuber, de igual forma le envió un mensaje a Katia Vlogs por haber atacado a Kenia Os.

"Hay niña ya basta, dices que no necesitan de hablar de Kenia Os cuando tú estás hablando de ella porque si no es así tú no eres noticia no eres nadie". Mencionó Niurka.