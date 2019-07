Niurka Marcos como vedette ya pasó: Wanda Zeus (VIDEO).

Niurka Marcos como vedette ya pasó: Wanda Zeus.

El nombre de Niurka Marcos se ha caracterizado en el mundo del espectáculo como sinónimo de conflicto, pero en esta ocasión la escultural cantante cubana no ha dicho alguna declaración que la ponga en boca de todos; fue ahora Wanda Seux que dijo que los años de la que fuera “Aventurera” ya han pasado como vedette.

La exvedette de 71 años de edad Wanda Seux declaró que lamenta que en estos tiempos ya no haya vedettes como antes, pues ya ni siquiera Niurka Marcos se le puede considerar como tal.

“No, no hay ninguna vedette, bueno, Niurka Marcos, pero ella ya pasó. Si, sí fue muy buena bailarina”, finalizó.

La ex vedette lamentó esta situación, pues era un show único el que hacían ellas hace tiempo. Además en dicha entrevista se le cuestionó a Wanda Seux sobre su situación de salud que le aqueja a su edad.

“Yo tengo 71 años ya y mírame como estoy, ¡Entera! Me siento bien, me siento muy bien de lo que me pasó, y es nada más venir y estar un momento aquí”, dijo antes las cámaras con buen humor.

Recordar que la exvedette Wanda Seux se encuentra recuperándose de un infarto cerebral que le ocurrió el pasado año y que la ha puesto delicada de salud. Pero siempre tiene tiempo para polemizar y más aún con el nombre de Niurka Marcos y su sentir de lo que la cubana ha sido como vedette.

