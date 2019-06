Niurka Marcos arremete contra LA VERDAD

Niurka Marcos, la celebridad más polémica de México, se ha hecho famosa en el país, pero no precisamente por su talento, sino por su explosiva y controversial personalidad, pues solo vive para el escándalo.

Recientemente la vedette cubana Niurka Marcos fue objeto de críticas cuando tuvo que pedir disculpas por sus comentarios acerca de Edith González, pues trató de tomar ventaja de la famosa estrella fallecida…algo lamentable.

Ahora ‘la mejor aventurera’ se sintió amenazada por LA VERDAD, pues a través sus redes sociales decidió lapidarnos diciendo que divulgamos información falsa (clara señal de que no leyó la nota).

Tras revelarse que su hija fue arrestada por fumar marihuana en la vía pública, acto que después fue desmentido, y por supuesto también informamos sobre esto, puedes leer la nota aquí. Te traemos una lista de las ocasiones en que Niurka ha hablado con ‘La velda’ y se ha convertido en tendencia y la burla de los mexicanos.

Niurka de pleito con Ninel Conde

Una de las escenas más recordadas de Niurka Marcos fue cuando se enfrentó en televisión nacional contra la famosa cantante y actriz mexicana Ninel Conde, con quien se agarró con todo e inmortalizó su famosa frase ‘¿Bailas?’.

Cabe destacar que después de que la emoción pasó (y a nadie le importó más) la vedette volvió a tratar de colarse en la atención de los reflectores publicando una fotografía donde besaba una fotografía de la cantante.

NIURKA

Niurka no soporta ni a sus compatriotas

Hace unos meses se dio con todo contra el famoso actor cubano William Levy, pues aseguró que la fama se le subió a la cabeza y olvidó de donde viene, asegurando que se involucró íntimamente con la productora Carla Estrada.

Después de unos días del escandalo Niurka nuevamente pidió disculpas, ya que aparentemente no pudo contra la productora y aseguró que el ataque era contra William Levy y no tenía intenciones de perjudicarla.

Niurka en guerra declarada con los medios

NIURKA

Cabe destacar que no es la primera vez que Niurka le declara la guerra a un medio de comunicación, pues después de lanzar sus ‘refinadas’ declaraciones en vivo, se retracta y asegura que los medios manipulan la información para hacerla quedar mal, como supuestamente sucedió con el escándalo ‘Levy-Estrada’.

La doble moral de Niurka Marcos

No es que tengamos algo en contra de su extravagante forma de expresión, pero podemos recordar que la vedette también es famosa por desnudarse en cada ocasión que tiene, aunque en algunas de estas situaciones, causa más disgusto que agrado, y siempre ataca a quienes la critican, casi alegando que ‘no aguantan nada’.

Hace pocos meses, fue víctima del famoso youtuber ‘Rey Grupero’ quien le jugó una broma junto a un compañero para robarle un beso, pero aparentemente Niurka ‘No aguantó’ y se agarró a golpes con los influencers.

Para concluir, queremos recalcar que nuestro objetivo fue solo informar del hecho, y a excepción de Niurka, si te tomas unos minutos para leer la nota podrás notar que expusimos la fuente y aclaramos que nos basamos en su información.

Esta es la mierda que hay que aplastar como una rata en una cloaca

Aunque Niurka nos catalogó como ‘Mierda que hay que aplastar como una rata’ aunque no la ofendimos en ningún momento, no le guardamos ningún rencor y le tenemos un respeto, aunque no podríamos exigirle lo mismo, pues, ¿Qué respeto podríamos esperar de una celebridad que hace esto en una entrevista?