Niurka: #LadyEscándalo

No cabe duda que a Niurka podemos presentarla cómo #LadyEscándalo o pues en el medio de los espectáculos siempre tienen un lugar reservado para la cantante cubana y los escándalos que la caracterizan.

El pasado 12 de Marzo, Niurka fue invitada al programa matutino de Venga la Alegría en la sección de “Niurka al desnudo”, en donde expresó que su hija Romina había asistido a un casting con Magda Rodríguez (ex productora del reallity show Enamorándonos) quien al último filtro le dijo a la descendiente: “Hay artistas, hay compañeros que superan tu talento y que no puedes entrar”, afirma que su hija había llegado ahogada en llanto, destrozada y vacía…

“El que la hace la paga, perra”, advirtió Niurka en el programa de VLA; mismo que se encontraba en transmisión al aire. Dicho mensaje fue dirigido a la actual productora del matutino Hoy, Magda Rodríguez. El suceso provocó que la productora proporcione una respuesta y que hoy diera a conocerla, esto fue lo que dijo:

"Yo vi las declaraciones, me sorprendieron, yo creí que tenía una buena relación con Niurka, nunca supe que le hubiera afectado tanto esa situación, yo si le hicieran lo mismo a mi hija me dolería y la entiendo como mujer, pero al final ella sabe que en esa ocasión yo no tomaba las decisiones, Anita justo trabajaba en esa empresa en ese momento y sabe que eran unas decisiones ejecutivas quienes entraban y no a la Academia y yo era una productora que sólo recibía indicaciones", señaló la ex productora de Enamorándonos.