Niurka: Afirmó ser amante de FAMOSO productor

Niurka, mejor conocida como la mujer escándalo se volvió de lo más polémica luego de revelar ante medios internacionales que fue amante de un famoso productor de telenovelas; sin embargo lo que muchos no imaginaron en ningún momento era que se trataba una persona muy cercana a ella.

Tal y como ella lo dijo; se trata de Juan Osorio, quien fuera su ex marido y padre de su pequeño hijo Emilio Osorio, quien últimamente ha tenido éxito luego de su participación especial en la telenovela "Mi marido tiene más familia", cuya producción fue de su padre.

De acuerdo a lo que Niurka dijo a los medios de comunicación del periódico El Universal, la confesión fue dura y contundente para muchos, por lo que decidió romper el silencio sin importar las críticas que fueran a generarse.

“Mientras aquella distraída por allá, él se distrajo conmigo por aquí… claro, yo fui la que le subí todo. Lo único que Juan no tenía abajo era la autoestima, la verdad, entonces yo lo distraje”...

Asimismo, afirmó que esta situación fue antes de que ellos tuvieran algún tipo de relación por lo que; al llamar las cosas por su nombre, ella misma describió el lugar que ocupó en la vida de Juan Osorio, al estar con un hombre 'casado'; pues para aquel entonces ella fue su amante, ya que él estaba casado con Emireth Rivera.

Dicho esto, se ganó el odio de muchas mujeres que han estado en el lugar que ocupó (en su momento) la esposa; pues esto es una falta de respeto ante la familia que ya se formó, pese a que aún no existan hijos.

No obstante, sabemos de antemano que las críticas no le importan mucho a la cubana; por lo que siempre se le ha reconocido que cada que algo sale de su boca es con entera sinceridad y por más duro que sea es una verdad que a veces ya no puede ocultarse.

