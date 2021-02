Nirvana: Ex miembros de la banda aún se siguen reuniendo para tocar

Nirvana fue una de las agrupaciones más destacadas del grunge y rock alternativo durante los años 90s. Conformada por el vocalista y guitarrista Kurt Cobain, el baterista Dave Grohl, Krist Novoselic en el bajo y años más tarde se unió el guitarrista Pat Smear.

Sin embargo, la historia de Nirvana llegó a su fin tras la muerte de su cofundador Kurt Cobain, quien el 5 de abril de 1994 se suicidó con un arma de fuego después de luchar contra la depresión y las adicciones durante mucho tiempo.

A pesar de que ya han pasado más de 25 años del fallecimiento del vocalista, Nirvana sigue siendo uno de los grupos más populares en la industria musical, y recientemente los fans se enteraron que los ex integrantes aún se siguen reuniendo para tocar algunas pistas.

Los ex integrantes del famoso grupo aún recuerdan sus viejos tiempos, y declararon que extrañan mucho a su compañero Kurt Cobain/Foto: Metal Sucks

Así lo confesaron Dave Grohl y Pat Smear, miembros actuales de Foo Fighters. En una entrevista con Howard Stern mientras estaban promocionando su disco Medicine at Midnight. Donde le preguntaron a Smear si extrañaba tocar con su antigua banda, él dijo que aún se reúne con ellos para hacer algo de música juntos.

"De vez en cuando, Krist (Novoselic), Dave y yo nos reunimos y tocamos como si fuéramos Nirvana", aseguró Pat Smear. “Así que no lo extraño, lo hacemos. Si estamos juntos en la misma ciudad, o lo que sea, nos reunimos y tocamos".

Los ex integrantes de Nirvana no tocan las canciones de la banda

Además, Dave reveló que la última vez que se juntaron fue cuando estaban grabando el nuevo disco de Foo Fighters. No obstante, Smear aclaró que ellos no tocan sus exitosas canciones de Nirvana, ya que los pone muy tristes y es demasiado dolor emocional para ellos.

Sin embargo, Grohl relató que su hija Harper de 11 años sí sabe la música de Nirvana, aunque él nunca se la ha puesto para que escuche. "Nos subimos al auto, en nuestra van a manejar, y aparece 'Come As You Are' en la radio y ella empieza a cantar ¡y canta toda la letra!".

"Nunca le he puesto esa canción, nunca hemos hablado de esa canción, y se supo todas las palabras" declaró Dave. "Para mi eso se sintió bien", comentó el baterista y cantante.

También el vocalista de los Foo dijo que ese día su hija le preguntó por Kurt Cobain por primera vez, algo que lo sorprendió mucho. ¿Te gustaría ver nuevamente a los miembros sobrevivientes de Nirvana juntos en el escenario? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

