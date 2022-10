¡Niruka le asegura a Ivonne Montero que no se burló de ella!

Niurka, también conocida como “la mujer escándalo”, continúa en medio de la polémica con su ex compañera de “La Casa de los Famosos 2”, Ivonne Montero, quien fue quien ganó en el reality show de Telemundo.

En esta ocasión, se mencionó que la cubana se burló de Ivonne Montero junto con Lewis Mendoza a través de Twitter. Lo que comentaban, como te mostramos en La Verdad Noticias, es que aunque ganó en el reality ya nadie la recuerda.

Ante esto, Ivonne respondió que no importa lo que digan, pues toma las cosas de quien venga. Pero la cosa es que ahora Niurka acaba de afirmar que todo fueron mentiras y que ella nunca se burló de la actriz.

Niurka le dice a Ivonne Montero que todo fue un invento

Asegura que los usuarios malinterpretaron sus palabras, pues más bien estaba señalando que Telemundo no le dio las oportunidades laborales que prometió a Ivonne Montero. Además, comparó su caso con el de Alicia Machado a quien le hicieron más caso.

“Ivonne, mamacita, no te sientas tan importante, la nota no se trató de ti, te dijeron mentiras. Te incluyo, me referí en la nota a que ese proyecto, en el que nos juntamos todos, que a algunas personas le prometieron trabajo como a Laura, por ejemplo, y a otras, finalmente no le dio trabajo a nadie” comentó Niurka.

Por otra parte, los usuarios le reclaman a la vedette cubana que se retracte de sus palabras. Se pueden leer comentarios como los siguientes: “Dice que no se crea tan importante y no se la saca de la boca”, “Esta señora no se soporta ni a ella misma”, “Busca colgarse de todo”, “La señora negando lo que dice, como siempre”.

¿Qué pasó con Niurka y Juan Vidal?

Niurka y Juan Vidal.

Recientemente, se pensó que la famosa Niurka y su actual novio Juan Vidal habían terminado su noviazgo, ya que se dejaron de seguir en Instagram. Aunque ella ya aclaró el motivo de ello y aseguró que no se está separando de su novio.

