Nintendo revela los misterios de Meltan, el nuevo pokémon(VIDEO)

The Pokémon Company reveló a finales de septiembre un nuevo tráiler de Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Eevee! protagonizado por Meltan, un Pokémon singular y que estará disponible tanto en el título de Switch como en Pokémon GO.

Ahora Nintendo sorprende con dos nuevos vídeos en el canal oficial de Pokémon en Youtube revelando nuevos detalles sobre Meltan, un nuevo Pokémon que ha estado causando sensación entre los aficionados de Pokémon GO; parece que jugará un papel importante también en Pokémon Let's Go, Pikachu! / Eevee! cuando lleguen a Nintendo Switch el mes que viene.

Meltan, el misterioso Pokémon

iv>

El detalle de los videos

En uno de los videos se observa que continúa la investigación de los profesores Willow y Oak, y revela cómo capturar a Meltan en Pokémon GO:

“La primera vez que transfieras un Pokémon a Pokémon Let's Go, conseguirás una Caja Misteriosa en el free to play para móviles. Una vez abierta, la caja te permite capturar y conservar Meltan salvajes durante un tiempo para transferirlos a Nintendo Switch y después se cerrará. Para volverla a abrir, será necesario enviar más criaturas a Pokémon Let's Go.”

En el último vídeo, se observa las características de Meltan y un breve anticipo sobre lo que sería una forma más poderosa aún no revelada del todo.

Meltan y un breve anticipo sobre lo que sería una forma más poderosa aún no revelada del todo.

Cabe mencionar , que en los nuevos archivos de Pokémon GO, el grito de esta sombra escuchado en el tráiler aparece con la ID 892, mientras que la ID 891 pertenece a la forma normal de Meltan. Por otro lado, Pokémon que cuentan con otras formas como Shaymin solo cuentan con una ID para sus dos formas, en este caso la ID 492.