¿Niño del Oxxo vetado? Esto le pasó por ser famoso. Foto: terra.com.mx

El niño del Oxxo causó furor desde su aparición con un video viral donde su pícara sonrisa se robó el corazón de muchos, pero a pesar de la fama, ¿sabías que fue vetado de la famosa cadena de tiendas de conveniencia?, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que recientemente este influencer reapareció, pero ahora en un video del cantante Nibal, donde protagonizó el video musical de su tema Viaje.

Anteriormente te contamos cuando fue contratado por Burger King; sin embargo, ahora te diremos todo lo que debes saber sobre el veto que tiene con las tiendas Oxxo.

Por esta razón vetaron al niño del Oxxo

El famoso niño se llama Elías Navarro y contó junto a su amigo en el canal de YouTube Gusgri que no tiene permitido grabar contenido dentro de ninguna tienda de esta cadena comercial, esto, debido a que después de hacerse viral su primer video muchos se quejaron de que la empresa tuviera a un menor de edad trabajando, algo que no era cierto, ya que, en realidad él menor se encontraba acompañando a su amigo y no tenía relación laboral con la compañía.

Ante esto, Elías y su amigo detallaron que, si pueden ingresar a las tiendas a comprar, pero no pueden grabar videos donde la marca salga y tampoco usando el uniforme de estas, ya que les hicieron firmar documentos legales donde se comprometieron a no hacerlo, esto para evitar que las tiendas Oxxo tuvieran problemas a futuro.

¿Entonces nunca despidieron a Elías del Oxxo?

Elías. Foto: ntn24.com

Durante la entrevista se reveló que muchos internautas acusaron a Oxxo de haber despedido al niño de la tienda, aunque esto nunca pasó, ya que él nunca trabajó ahí, algo que, si bien perjudicó a la empresa, benefició a Burger King, la compañía que lo contrató para un comercial y a quién le llovieron elogios por ello, ya que para muchos el niño estaba desempleado.

