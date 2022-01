Niño conmueve a J Balvin por no poder comprar sus tenis originales

El cantante J Balvin quedó conmovido con un TikTok en donde un niño explica a sus seguidores que sus tenis se los regaló su mamá y aunque no sean originales, a él le gustan mucho ya que su madre hizo un gran esfuerzo en comprarlos como su regalo de navidad.

"No me importa que mis tenis sean pirata, a mi me gustan mucho porque fue un regalo de navidad de mi mamá, entonces no me van a lastimar", mencionó el menor de edad en sus redes sociales.

Rápidamente el video se viralizó y varios famosos felicitaron al niño por su valentía y humildad, pero lo que jamás se imaginó era que los internautas comenzarían a etiquetar al cantante J Balvin para que le regalara unos tenis de su colección.

El cantante le regaló un par de tenis originales

Niño conmueve a J Balvin por no poder comprar sus tenis originales

Estos Nike originales (Air Jordan 1 J Balvin edition) pueden llegar a costar entre 15 y 30 mil pesos, por lo que pocas personas pueden permitirse comprar un par de tenis de este precio, así que es un gran gesto que el cantante colombiano se los haya obsequiado.

Mira el video dando click aquí.

El menor de edad en un par de horas subió a 58 mil seguidores en TikTok gracias a este video que se viralizó y aprovechó para dar las gracias a la gente y en especial también a ls youtubers que le comentaron como Berth Oh.

"Gracias a todos los que me están dando mucho apoyo, no creí que mi video llegara a los dos millones de vistas pero muchas gracias a todos".

¿Dónde vive de J Balvin?

¿Dónde vive de J Balvin?

Debido a la fama internacional de J Balvin, este cantante suele viajar mucho por todo el mundo pero se dice que mantiene su residencia en su natal Colombia. El famoso vive en Llanogrande un bello vecindario donde abundan las casas de grandes dimensiones rodeadas de naturaleza y aire fresco.

Hasta el momento, se mantiene en la lista de los 10 artistas masculinos más escuchados de Spotify, junto a otros cantantes como Bad Bunny y Christian Nodal.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.