Ninel Conde ya no verá a su hijo Emmanuel por una fuerte razón.

Ninel Conde ya no verá más a su hijo Emmanuel, de 7 años, con todo y el dolor que esta decisión implica. Desde abril de 2020, la cantante se encuentra inmersa en una disputa legal con su expareja Giovanni Medina, padre del menor, para intentar ver y convivir con el niño.

En noviembre pasado, las autoridades le concedieron que lo visite en el hogar de su ex cada 15 días en reuniones supervisadas que no rebasen las dos horas, pero actualmente la artista no ha tomado la decisión de ya no ver más a su hijo.

“El Bombón Asesino” concedió una entrevista al programa de TV Azteca “Ventaneando” que fue presentada este lunes 20 de junio en la que reveló que ya no verá más a su retoño. La cantante indicó que no piensa ver a Emmanuel hasta que le permitan reunirse con él fuera de la casa de su ex, es decir, en un sitio neutral, dijo.

¿Qué dijo Ninel Conde sobre no ver a su hijo?

“Estoy luchando porque se cambie a la mejor estrategia y podamos avanzar, porque así solamente se ejerce cierta violencia”, detalló. Es de recordar que Ninel Conde acusó a Giovanni Medina de no permitirle ver a su hijo el pasado mes de mayo.

De acuerdo con la cantante, el hecho de que las visitas sucedan en casa de Giovanni Medina provocan que él ejerza una “violencia vicaria” sobre el menor, es decir, que está provocando a su hijo un dolor con el objetivo de hacerle otro a ella.

“El día que el juez nos haga favor de que se puedan llevar en un parque o en un lugar imparcial, seré la más feliz de estar ahí”, dijo Ninel Conde. “Mientras tanto, no se va a seguir dando esta situación porque ya no”, sentenció al admitir que ya no verá a su hijo hasta que la situación cambie para bien.

Ninel Conde dispuesta a todo con tal de ver a su hijo

“Hacen toda una historia que yo no tengo tiempo de estar aclarando porque yo estoy dedicada a mi trabajo; a producir, a crear”. La cantante Ninel Conde dijo estar dispuesta a acudir a un centro de convivencia gubernamental, si así lo decide el juez, para poder ver a su querido Emmanuel.

“Me duele no poder ver a mi hijo, claro que me duele, lo extraño horrible, pero llevo 2 años mendigando algo que es mi derecho”, reconoció. “Yo feliz de que pudiera estar en mi casa, vivimos a dos cuadras, sería la más feliz, el día que me dijeran yo estaría ahí”, concluyó.

