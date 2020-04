Ninel Conde y sus pronunciados escotes en su canal de YouTube (FOTOS)

Ninel Conde sorprende con nuevas candentes publicaciones en su cuenta de Instagram, pues el Bombón Asesino lució unos pronunciados escotes que le causaron gran cantidad de comentarios elevados de tono, esto al promocionar su reciente video de 100 preguntas sin censura en YouTube y causar polémica con su ex pareja.

La famosa conocida como el Bombón Asesino, deslumbró a sus más de 3.8 millones de seguidores en Instagram con sus grandes atributos delanteros, donde le recordó a sus fans que por nada del mundo deben perderse lo nuevo de su hobbie como youtuber, pues ahí comentó sentirse triste al estar lejos de su hijo Emmanuel Medina y otras fuertes declaraciones.

El apoyo de sus millones de admiradores se hizo presente en los comentarios, pues la cantante del regional mexicano no dejó de recibir mensajes de apoyo durante esta contingencia de salud por Coronavirus, algo que también ha practicado Ninel Conde al compartir videos informativos sobre COVID-19 y mandar abrazos en Instagram.

El pronunciado escote de Ninel Conde

"Una bella mujer!"

"Hermosa"

"Bombón"

Aunque la famosa mexicana no ha dejado de causar polémica, sobre su relación con su ex pareja al supuestamente no dejarle ver a su hijo, las versiones sobre este escándalo aseguran que el padre de Emmanuel Medina lo tiene resguardado del Coronavirus y por ello el pequeño no ha podido ver a su madre.

El Bombón Asesino decidió que su 2020 será un año alejado de la actuación, aunque el Coronavirus también le jugó en contra por la cancelación de sus conciertos musicales, el constante apoyo de sus fieles fans en contra de los comentarios negativos, poco a poco le han ayudado a sobrellevar las dificultades de su vida.