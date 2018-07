Ninel Conde y Lorena Herrera ¡revientan y se pelean en plena conferencia!

Ninel Conde y Lorena Herrera no mantienen una buena amistad, sin embargo fueron bastante profesionales al poder presentar su obra de teatro de nombre: 'Las arpías', esta sin duda desafió los momentos cruciales que ambas presentan y olvidaron que estaban siendo la imagen de su obra por lo que reventaron y un fuerte pleito se vivió en plena conferencia.

Fueron los propios periodistas quienes provocaron y lograron el confortamiento entre ambas pues, no faltó quien sacara el tema a relucir y olvidara que la conferencia era meramente para trabajo, es decir las preguntas que les hicieron estuvieron muy fuera de lugar y así fue como empezaron a preguntar acerca de su enemistad y que este sería un buen momento para limar asperezas:

Ninel Conde: “No, no hay relación con una persona que te ha faltado al respeto, yo a la señora no le he hecho nada, pero ella ha sido muy grosera y yo no tengo nada qué hablar con ella”...“No, yo no tengo ningún interés, realmente estoy bien así, reconciliación de qué”.