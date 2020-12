Ninel Conde y Larry Ramos entre los escándalos tras huir de la prensa ¡VIDEO!

Ninel Conde y Larry Ramos se encuentran enfrentando un nuevo escándalo mediático, tras ser intervenidos por un grupo de reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México; y donde el empresario terminó abandonando a la cantante.

Recordemos que la “Bombón Asesino” y Larry Ramos se han convertido en una de las parejas más controversiales de la farándula mexicana, pues se menciona que el empresario tiene diversas demandas en su contra.

Y justamente por esta razón, los medios de comunicación intervinieron a la pareja que se encontraba llegando al aeropuerto de la Ciudad de México; pero de un momento para otro el empresario terminó huyendo de la prensa.

De esta manera, Ninel Conde no tuvo más opción que enfrentar sola todos los cuestionamientos de la prensa; asegurando sentirse cansada y saturada de tantos chismes y rumores que existen alrededor de ella y su esposo.

Como era de esperarse, la “Bombón Asesino” fue cuestionada sobre la situación legal de Larry Ramos, donde varios medios han mencionado que el empresario se encuentra prófugo de la justicia.

“No tengo nada qué aclarar… los chismes no me interesan, lo que se ve no se pregunta, aquí está la policía… se los he dicho mil veces, es mentira”