Ninel Conde verá a su hijo por primera vez en dos años pero con condiciones

Ninel Conde verá a su hijo por primera vez a casi dos años desde la última vez, el encuentro con Emmanuel, está programado para el 23 noviembre, así lo confirmó su expareja Giovanni Medina en entrevista para el programa Ventaneando.

“Al final de cuentas, nosotros, me refiero a Emmanuel y a mí, queremos llevar una vida sana, una vida armoniosa, y parte de un círculo sano es la convivencia con ambos padres, yo siempre señalé que yo estaba deseoso de eso”.

Agregando “Pero en las condiciones adecuadas, antes no las había, hoy las hay, y la verdad es que he decidido, no apelar esta decisión que toma la autoridad porque considero que es correcta”, explicó el empresario. Recordemos que en agosto de 2020 a Ninel Conde le negaron el amparo para poder ver a su hijo.

La expareja de Nidel Conde, Giovanni Medina, fue cuestionado sobre el senador Ricardo Monreal en esta decisión de no apelar la resolución de las autoridades, por lo que ahora

Ante ello, Giovanni aclaró: “la realidad es que en algún momento, Ninel con sus mil personales métodos intentó confrontarme o enemistarme con el senador, pero afortunadamente lo único que se logró es que nos sentáramos a la mesa dos personas que creemos en el buen entendimiento, en las razones y en darle buena salida, buena causa”.

Declarando también “a las diferentes problemáticas, el resultado fue en que coincidimos en que hay condiciones adecuadas y que había que darle fluidez, ya no apelar, ya no ampararnos, porque nos hubiéramos llevado otro año por lo menos”.

Ninel Conde y las condiciones para ver a su hijo

Medina dijo que aceptó esta decisión de las autoridades porque Ninel Conde ya no está con Larry Ramos y porque los encuentros con su hijo serán en su casa.

Ahora bien sobre si Ninel Conde sufre el desprecio de su hijo, Medina dijo: “De esta vez… pues sí, no es algo que le llame mucho la idea, pero estamos trabajando en eso”.

Otro punto que dejó claro, es que en estos momentos él ya no tiene ningún proceso legal contra su expareja, solo está esperando la sentencia en este caso de la custodia del mejor, a pesar de que Ninel si mantiene denuncias contra él.

“Va a ir a la casa, pero me tiene demandado, primero por daño moral, como los abogados no le cobran, también pues le encanta… y denunciado por daño psicoemocional o algo así”.

Para finalizar, el empresario destacó que a pesar de que ha tenido citas con mujeres, incluso algunas del medio artístico, por ahora su única prioridad es su hijo, a diferencia de Ninel, que en este tiempo mantuvo un romance con Larry Ramos, ahora prófugo de la justicia estadounidense por fraude millonario.

