Ninel Conde sigue realizándose todo tipo pruebas para aclarar que no consume drogas

Ninel Conde sigue realizándose todo tipo de exámenes para aclarar que no consume drogas, luego de que se diera a conocer que salió positiva en cocaína en la prueba toxicológica realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México.

A través de las redes sociales, el llamado “Bombón asesino” compartió una imagen en la que aparece acompañada de su hijo Emmanuel y de una doctora, quien le está quitando parte de su cabellera.

“Esta es la imagen de una madre sometiéndose injustamente a otra prueba de pelo toxicológica arrancando pelo por pelo para poder rescatar a mi hijo de la infamia y el odio. Gracias a Dios el mal NUNCA TRIUNFA. Esperamos los resultados del @hospitalangeles mientras más grande sea la infamia más grande será la recompensa a los justos. Gracias a todos por su cariño y apoyo como siempre. Saliendo del pediatra y a la prueba toxicológica en pelo. #mujeresguerreras #justicia #noalaimpunidad ”, explicó Conde sobre la fotografía.

Horas más tarde, la famosa confesó durante la entrevista del programa Hoy, lo difícil que ha sido someterse a todos estos procesos y luchar por la custodia de su hijo menor.

“Todo eso son humillaciones que yo se las ofrezco a Dios, se las ofrezco a mis hijos, y la verdad va a salir. Es muy triste porque lo llevé al pediatra y pues obviamente ya bajé al laboratorio, y estaba mi niño conmigo, y no sabes el apoyo que me daba, porque duele que te arranquen el cabello y me decía: ‘¿qué tienes mamá, por qué te duele?’; son situaciones que dices Dios te las ofrezco y esto se tiene que hacer justicia en algún momento de la vida”, declaró.