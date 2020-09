Ninel Conde señala de “ABURRIDO” a programa televisivo ¡Entérate!

No es un secreto para nadie que Ninel Conde se encuentra enfrentando una dura batalla en contra de su ex pareja Giovanni Medina, quien aparentemente no ha permitido a la cantante tener contacto con su hijo por más de 4 meses.

Y aunque ha sido la misma artista quien ha revelado sus diferentes escándalos, parece ser que la opinión de los medios de comunicación no han sido de su total agrado, pues recientemente arremetió contra un famoso programa televisivo.

Se trata del programa “Suelta la sopa”, quien en varias ocasiones ha dedicado sus notas ‘de escándalo’ sobre la vida privada de Ninel Conde, quien ciertamente ha protagonizado varias polémicas durante los últimos meses.

Ninel Conde arremete contra programa televisivo

Fue mediante su cuenta de Instagram, donde la “Bombón Asesino” dedicó uno de sus mensajes más controversiales al programa de Telemundo, donde no sólo los llamó ‘aburridos’ sino que les pidió que cambiaran de tema.

Ninel Conde arremete contra programa televisivo

Cabe mencionar que este polémico comentario lo realizó sobre una nota en específico, donde “Suelta la sopa” habló sobre las sospechas de Ninel Conde y su nuevo novio sobre una supuesta relación entre Giovanni Medina y Frida Sofía.

¿Celos o hartazgo?

A pesar de que el programa de Telemundo ha dedicado varias notas sobre los diferentes escándalos de la cantante, parece ser que la “Bombón Asesino” se sintió amenazada solamente por una de ellas, razón por la cual muchos usuarios han señalado que la artista respondió ‘sin pensar’ a causa de los celos sobre su ex pareja.

Te puede interesar “Se ve que sufre por su hijo”: Critican a Ninel Conde por irse a la playa

Hasta el momento “Suelta la sopa” no ha realizado ningún comentario al respecto, pero se espera que muy pronto haya una respuesta por parte de este programa televisivo.