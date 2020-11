Ninel Conde se compara con la ex de Eleazar Gómez ¿minimiza su problema?

Ya son muchos famosos los que han opinado con respecto al caso de Eleazar Gómez y su ex pareja Tefy Valenzuela, quien, tal como te hemos informado en La verdad Noticias fue víctima de agresiones por parte del actor, quien ahora se encuentra preso debido a sus acciones, sin embargo, este tema ha dado mucho de que hablar, y todos los artistas que han conocido a esta estrella han decidido expresar sus opiniones.

Tal es el caso de Ninel Conde, quien hizo unas recientes declaraciones sobre el caso, dando como ejemplo el suyo, y minimizando por completo lo que le pasó a Tefy Valenzuela, si bien, defendiendo la lucha contra las mujeres, y en contra de lo que le hizo el famoso actor, sí dando a entender que hay problemas más grandes.

Fue a través de un video en vivo en su cuenta oficial de Instagram, en donde el Bombón Asesino habló primero sobre su denuncia hacia Giovani Médina, su ex pareja, a quien ha acusado de violencia, y aseguró que el caso de Gómez le ha inspirado a no quedarse callada, sin embargo, aunque sus intenciones fueron buenas, la manera de referirse a ellas no le funcionaron muy bien, y ha causado todo tipo de debates entre internautas.

"Yo hubiera preferido que me arrancaran los cachetes a mordidas, a que me hubieran hecho lo que me están haciendo (Que le quitaran a su hijo)", dijo la actriz y cantante.

Ninel Conde más enamorada que nunca

La estrella de las telenovelas recientemente se casó con Larry Ramos, un sujeto que ha sido tachado de estafador y de deberle mucho dinero a otras personas, pero esto no le ha importado a la cantante y actriz, pues se siente más feliz que nunca, y considera que su boda ha sido toda una bendición.

Por lo pronto, los sentimientos en Ninel Conde han sido muy contrarios, ya que mientras está feliz por su relación, también se encuentra muy triste aún, por no poder arreglar las cosas con Giovanni Médina, quien asegura que las declaraciones de Ninel son un "montaje", y parece no querer solucionar nada con el Bombón Asesino.

¿Crees que Ninel Conde hizo mal al comparar su caso con el de Tefy Valenzuela?

