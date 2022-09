Ninel Conde se anima a cantar un tema de Karol G y termina siendo criticada

La desastrosa presentación de la cantante ya es viral en todas las redes sociales.

Ninel Conde amenizó las fiestas del 15 de septiembre en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos de la Ciudad de México y una de las más grandes sorpresas de la noche fue verla interpretar ‘Provenza’, uno de los temas más famosos de Karol G. Sin embargo, ella jamás se esperó que dicha presentación la convirtiera en blanco de duras críticas y crueles burlas.

Luciendo un vestuario muy similar al que la reggaetonera colombiana utilizó en el video musical ‘Bichota’ que dejó al descubierto su marcado abdomen, la actriz y cantante encantó a los asistentes con su desenvolvimiento en el escenario y una gran coreografía a cargo de sus bailarinas. No obstante, es posible observar que su desempeño vocal no fue el mejor.

Cibernautas criticaron la actuación de Ninel Conde en la alcaldía de Cuajimalpa en la CDMX.

“Nunca entendió que ella no canta, no sirvió para cantar nunca”, “Se dice ser cantante y siempre canta canciones de otros artistas”, “Mejor que se dedique a OnlyFans, porque en la cantada no le hace”, “Ella no tiene talento, ella es un producto de Televisa” y “Dios, se estaba ahogando jaja” son algunas de las duras críticas que recibió ‘El Bombón Asesino’.

'Provenza', un hit de Karol G

‘Provenza’ es una canción lanzada por Karol G como segundo sencillo de su próximo cuarto álbum de estudio. A cinco meses de su estreno, el tema ya es considerado un rotundo éxito en las plataformas digitales y para prueba de ello tenemos el hecho de que el video musical en YouTube ya cuenta con más de 443 millones de reproducciones.

Tras el éxito de ‘Bichota’, ‘Tusa’ y ‘El Makinon’, “La Bichota”, apodo con el que también se le conoce a la cantante de reggaetón nacida en Medellín, Colombia, está decidida a seguir forjando una exitosa carrera musical, incluso si eso significa rechazar trabajar en Aquaman.

¿Cuántos años tiene Ninel Conde?

Pese a las críticas y polémicas, la cantante goza de gran popularidad en las redes sociales.

Ninel Conde nació el 29 de septiembre de 1976, por lo que ahora tiene 45 años de edad. Tal y como mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la actriz y cantante nacida en Toluca, Edomex inició su carrera artística en 1995 y ha logrado destacar en el mundo de la música. Hoy en día es considerada como una de las mujeres más bellas de la farándula mexicana.

