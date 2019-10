Ninel Conde rompe en LLANTO tras accidente de su hijo (VIDEO)

La actriz Ninel Conde estalló en contra del papá de su hijo, pues a través de las redes sociales se mostró muy preocupado por él luego de haberse enterado de un accidente que tuvo, pero que por fortuna el pequeño está bien de salud, pues así lo dio a conocer Giovanni Medina quien es la pareja sentimental de la cantante.

Cabe mencionar que, durante el fin de semana, la artista se enteró que su hijo y el padre del menor tuvieron un accidente de tránsito; la noticia dejó muy angustiada a la famosa por lo que subió un video expresando su tristeza. Tras su llegada a México, la actriz rompió en llanto por lo sucedido pues ella estaba muy desesperada por saber cómo estaba su pequeño.

"La verdad no sé si está bien, yo lo vi por el video que subió este señor a Instagram para curarse, porque a él lo que le interesa es lo que diga la opinión pública. La verdad no le puede creer lo que me diga, pues él me está diciendo que no le paso nada y que solo fue un banquetazo, y la gente de residencial me dice que daño un árbol y que lo llevaron a urgencias".

Tras las declaraciones de Ninel Conde, el papá del pequeño compartió un video en su cuenta de Instagram revelando que tanto él como su hijo se encontraban bien y que todo fue solo un susto que no paso a mayores.

"Gracias a quienes se preocuparon, esto es una confusión, a Dios gracias no nos pasó nada. Amamos y respetamos a Ninel, hubiéramos esperado un poco de apoyo en momentos así, pero seguimos adelante con alegría y el alma blanca como siempre". Mencionó el padre del niño.

Durante la entrevista a Ninel Conde le cuestionaron el motivo que la orillo para regresar con el papá de su hijo, la famosa con lágrimas en los ojos expresó que lo hizo por su pequeño.

