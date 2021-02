Ninel Conde rompe en LLANTO por esta razón ¡Qué tristeza!

En La Verdad Noticias te hemos informado que Ninel Conde se había ausentado de las redes sociales, aunque los usuarios pensaron que abandonó Instagram, la famosa aseguró que su cuenta fue hackeada, pero luego de un tiempo de espera reapareció nuevamente.

Tras su presencia en Internet, la famosa ha causado furor debido a sus nuevos videos y fotografías, pero a pesar de mostrarse alegre y feliz por regresar nuevamente a las redes, hay algo que la entristece, pero ¿Cuál es la razón de la tristeza de la famosa?

Durante su participación en el programa de televisión "Despierta América", Ninel Conde fue una de las famosas invitadas, y los conductores de la emisión le cuestionaron acerca de su hijo Emmanuel a quien no ve desde hace varios meses debido a una polémica.

Ninel Conde rompe en llanto en un programa de televisión

Ninel Conde estremece a sus seguidores

La actriz y cantante no pudo ocultar su tristeza porque no puede ver a su pequeño hijo tras el escándalo que ha protagonizado la famosa y Geovanni Medina, con el cual tiene problemas legales, debido a ello la celebridad de Internet no ha convivido con el pequeño.

Pero hubo un momento que estremeció a la audiencia, pues "La bombón asesino" rompió en llanto debido a que el programa de televisión compartió una adorable fotografía cuando la actriz sostenía entre sus brazos a su hijo cuando era un bebé.

Ante el emotivo recuerdo de su infancia, Ninel confesó que sí lo extraña demasiado, además confesó que anhelaba tener un niño, ya que tiene una hermosa hija, pero ella asegura que tarde o temprano tendrá la oportunidad de reencontrarse con Emmanuel.

Ninel Conde comentó que a veces uno trata de poner el lado amable de la vida para no estar con una tragedia, y aparentar que todo está bien en las redes sociales, ya que no le gusta mostrar su lado vulnerable, sino mostrarse como una persona positiva.

¿Crees que la famosa y su ex puedan arreglar sus diferencias?

