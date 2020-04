Ninel Conde reta a fans a ser productivos ante cuarentena: “Comienza a ocuparte”

Ninel Conde ha lanzado un reto a sus fans para ser más productivos durante la actual cuarentena por coronavirus que tiene a miles de mexicanos (y millones en el mundo) resguardados en sus casas en lo que pasa la pandemia.

Pero para Ninel Conde, la cuarentena no es excusa para no ser productivos, por lo que desde que inició la contingencia ha mostrado su lado optimista y estilo de vida fitness - desde el gimnasio personal que tiene en casa -.

En la publicación hecha en su cuenta oficial de Instagram, Ninel Conde le presumió a sus 3.8 millones de seguidores su escultural cuerpo con un entallado atuendo deportivo de vibrante color rojo.

Ninel Conde ha dedicado sus días en cuarentena manteniendo su escultural figura pese al encierro gracias al gimnasio personal que tiene en su propia casa y que ha dejado ver en sus últimas publicaciones en Instagram.

En más de una ocasión, Ninel Conde ha retado a fans desde su cuenta oficial de Instagram a mantenerse igual de productivos que ella, afirmando que el coronavirus y la cuarentena no son excusa para no mantenerse en forma.

“Yo me quedo en casa pero no hay pretextos para no entrenar, recuerden cuidarse y tomar precauciones”.